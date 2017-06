"Amici", Giulia Pelagatti a Riki: "Siamo andati oltre i baci, mi considero tua"

In una lettera aperta, Giulia ha messo nero su bianco tutta la sua delusione di donna innamorata: "All'inizio era tutto magico. Mi dicevi che era meglio non si sapesse di noi, ma ho iniziato che il tuo fosse un gioco: che stessi già pensando alla fine del programma, quando migliaia di ragazze avrebbero urlato il tuo nome. Eppure tu mi rassicuravi, dicevi che nulla avrebbe potuto separarci".



"Hai prevalso su tutto: sulla scuola, sulla carriere e sulla mia vita. Prima di te non avevo mai avuto qualcuno da sentire completamente mio. Mi sono fidata a tal punto che per la prima volta sono andata oltre i baci, un po' oltre ma senza arrivare a fare completamente l'amore - ha continuato - Mi chiedo se non essere andati fino in fondo sia stato un limite per il nostro rapporto. Se nel momento in cui ci siamo fermati hai deciso che sarei stata solo un passatempo"



Ora Giulia ha capito che per loro non ci sarà il lieto fine: "Ti sei preso gioco di me e dei miei sentimenti. Non sei più tu, ti sei montato la testa. Se solo me ne avessi dato la possibilità ti avrei mostrato cos'è l'amore che canti nelle tue canzoni".