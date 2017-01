31 marzo 2015 "Amici", Emma e Briga si scambiano gli anelli e la scuola diventa Casa Vianello Nella scuola di Maria De Filippi, che sabato 11 aprile riparte con il serale su Canale 5, tra la coach e l'allievo è nata una "strana" amicizia Tweet google 0 Invia ad un amico

15:22 - La strana amicizia nata ad "Amici" tra la coach Emma e l'allievo Briga non è sfuggita ai fan del talent. Che su Facebook hanno aperto una pagina per sostenere la "coppia". I due si stuzzicano con battutine e ammiccamenti, e pare che si siano anche scambiati un anello. La scuola di Maria De Filippi si è trasformata in una sorta di Casa Vianello, e in Rete si fa il tifo per loro postando cuoricini. Intanto l'11 aprile riparte il serale su Canale 5.

In realtà Emma lo sprona ad allenarsi di più perché gli "manca il fiato", lo rimprovera spesso perché "beve troppa birra" e si batte per fargli mantenere la giusta posizione mentre canta. Con tono provocatorio la coach gli ricorda anche che il "capo" è lei. Ma la risposta di Briga, sempre ironico e sornione, non si fa attendere: "Sei il capo più bello che io abbia mai avuto". Inevitabili quindi le scintille tra i due che giocano a stuzzicarsi. Non solo. Su Twitter molti follower hanno notato che Emma ha sfoggiato un anello già visto al dito di Briga.