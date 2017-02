"Amici": Elisa, Alessio e Francesco lasciano la scuola

Maria chiama Michele, Alessio, Shady e gli inschierabili della settimana. I professori decidono di rendere inschierabile Michele perché è gravemente insufficiente: "Il voto più alto ricevuto è 3", specifica Zerbi. Al contrario, sempre Rudy, d'accordo con i colleghi, comunica a Shady che diventa schierabile.



Prova Vodafone: Andreas (Tassorosso) Vs Sebastian (Senza Piani)

Il primo decide di non far votare Garrison. Andreas esegue un passo a quattro della Peparini su "Survivor". Sebastian balla un passo a cinque di Garrison su "It's a man's man's world" con Lorella, Simone, Giuseppe e Stefano. Alessandra vota per Sebastian, Natalia per Andreas, Veronica per Andreas, Kledi per Andreas. 2 a 0 per i Tassorosso.



Mike (Tassorosso) vs Riccardo (Senza Piani)

La sfida tra inediti: il primo si esibisce con "We are the wild ones", il secondo con "Diverso". Boosta sceglie Mike, Alex Mike, Rudy Riccardo, Fabrizio Riccardo, Carlo Riccardo. 2 a 1 per i Tassorosso.



Oliviero (Tassorosso)vs Sebastian (Senza Piani)

Sebastian esclude dalla votazione la Celentano. Il primo balla un passo a sei di Kledi su "Il conforto" con Lorella, Gian Maria, Martina, Simone e Federica; il secondo si esibisce con Martina su "Appartenente". Emanuel vota per Sebastian, Kledi per Sebastian, Veronica per Sebastian. 2 a 2.



Lo Strego (Senza Piani) vs Federica (Tassorosso)

Il cantante presenta il nuovo pezzo "L'impiegato". Federica, con la nuova canzone "Ti avrei voluto dire", ha un attimo di esitazione. Maria De Filippi le consiglia di cantare ad occhi chiusi per non farsi distrarre. Carlo vota per Federica, Fabrizio per Federica, Rudy per Federica. Vincono la sfida a squadre i Tassorosso 3 a 2.



Elisa vs Serena

Elisa, chiamata alla sfida immediata contro Serena, aspirante allieva. A giudicarle c'è Alessandro Massara, presidente della Universal Music. La sfidante canta "Se stasera sono qui", Elisa risponde con "The sound of silence". Serena propone il proprio inedito "Urlo sul mondo" ed Elisa "Summertime sadness" e ancora Serena l'inciso del suo inedito "Troppo fragile" ed Elisa quello di "Here comes the rain again". Vince la sfida Serena, che entra nella scuola. Il pubblico non è d'accordo e Giada scoppia a piangere.