"Amici", eliminata la ballerina Paola de Filippis

Nel corso della terza puntata di "Amici", in onda nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, sono stati Paola De Filippis e il cantante inglese Elliot Horne a dover lasciare la scuola. Dopo non aver ottenuto l'immunità, la ragazza si è giocata l'ultima chance nella classifica di gradimento, salvandosi solo nel caso in cui avesse raggiunto la prima posizione. La Celentano prova a salvarla, ma al giudizio negativo della Peparini e di Garrison, si aggiunge quello determinante di Bill: "Non la salvo". Paola ha così salutato gli altri ragazzi in lacrime prima di lasciare definitivamente il programma di Canale 5.