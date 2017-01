21 marzo 2015 "Amici" di Maria De Filippi: Renato Zero è il secondo giudice per il serale Dopo quello di Francesco Renga arriva il nome del secondo componente della giuria, svelato con un video pubblicato su Witty tv Tweet google 0 Invia ad un amico

12:20 - Nuovo colpo grosso per il serale di "Amici" di Maria De Filippi. Dopo Francesco Renga, annunciato nei giorni scorsi, con un video su Witty tv è stato svelato anche il nome del secondo giudice: si tratta di Renato Zero. Il cast si va così componendo quasi completamente, dopo i due coach, Elisa ed Emma e Virginia Raffaele. Mistero ancora sul nome del terzo giudice.

Il video prima mostra una serie di indizi che portano inequivocabilmente a Renato Zero fino a che appare lui. "Consigliare, stimolare, provocare, incentivare ma anche smontare, riavvolgere, stravolgere, rettificare e ridimensionare - dice con fare teatrale -. Alla fine è tutta sfida e vince solo chi è più deciso ed ostinato. L’incarico mi interessa. Accetto la consulenza. Tremate: sarò imparziale. Un giudice che non dimenticherete mai. Parola di Zero".



Così è arrivato il secondo grande nome dopo quello di Francesco Renga annunciato pochi giorni fa. Quest'anno una giuria ad alto tasso musicale dopo che gli anni scorsi avevano visto protagonisti Luca Argentero e Sabrina Ferilli. Proprio quest'ultima potrebbe tornare come terzo giudice, ma si fa anche il nome di Alex Britti. Insomma, sull'ultimo componente c'è ancora mistero. Ma è questione di pochi giorni: l'11 aprile si parte!