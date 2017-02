"Amici", Alessandra Celentano a Vittoria: "Sei sovrappeso" e la ballerina piange

Ad " Amici " la prof di danza Alessandra Celentano è diventata famosa proprio per i giudizi spesso molto duri nei confronti dei ragazzi. Così non ci ha pensato due volte a dire quello che pensa quando si è trovata davanti Vittoria : "Hai dei limiti fisici e tecnici. Sei in sovrappeso , bisogna dirlo". E la ballerina è scoppiata in lacrime. Difesa dagli altri prof, Peparini in primis. Record stagionale con il 23.74% pari a 3 milioni 613 mila telespettatori.

"Vittoria non è fisicamente idonea - ha detto la Celentano - E' espressiva, dinamica, ha delle qualità, ma non può essere l'esempio della ballerina al serale". La Peparini però la difende: "Ha delle buone basi, uno studio. Con la sua fisicità balla. Ci sono ballerine con gambe asciutte che non trasmettono nulla".

Alessandra però è ferma sulle sue opinioni: "Per fare delle coreografie di Natalia ci vuole un fisico di un certo tipo.... Piangi (Vittoria è in lacrime, ndr) perché sai che è la verità". "In America lavorano un sacco di ballerine con la sua fisicità... Mi dà fastidio, non è giusto. Che problema ha?" insiste la Peparini.

E Vittoria si difende: "Bastava dire non sei quel tipo di ballerina punto. Perché dirmi che sono in sovrappeso? Non voglio zittirla perché è un'insegnante, ma vi prego basta" dice tra le lacrime.