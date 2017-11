"Amici 2017", la nuova stagione inizia tra nuovi prof e grandi talenti

Tanti nuovi talenti pronti a conquistare pubblico e giuria, Paola Turci e Giusy Ferreri nelle vesti di nuove professoresse di canto e Bill Goodson come responsabile del ballo: dopo una lunga attesa è finalmente iniziata la nuova edizione di "Amici", il celebre programma di Canale 5 condotto da Maria de Filippi.



Tra le novità della stagione 2017 anche i tre tutor chiamati a supportare i ragazzi in gara: Annalisa, Giovanni Caccamo e Michele Bravi. Un programma, insomma, capace di rinnovarsi in continuazione mantenendo però lo stesso format che ha fatto innamorare tantissimi telespettatori.