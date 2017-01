21 febbraio 2015 "Amici 2015", è ufficiale: Elisa è il nuovo coach che sfiderà Emma nel serale Annuncio di Maria De Filippi durante il pomeridiano di Canale 5. La cantante: "Ho deciso di venire qui per provare ad aiutare questi artisti" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - Gli indizi seminati sui social portavano ad Elisa, ora arriva la conferma ufficiale. Durante l'appuntamento pomeridiano di "Amici" su Canale 5, infatti, Maria De Filippi annuncia: "Sarà Elisa a sfidare Emma nel serale, è lei il nuovo direttore artistico". La cantante, emozionata, arriva in studio e sottolinea: "Provo una grande emozione e paura, ho deciso di venire qui per provare ad aiutare questi artisti".

"Per me è davvero un onore - dice Maria - e penso lo sia per i ragazzi e per il pubblico a casa. E' qui per far conoscere una parte di se che normalmente non viene vista, non è qui per vendere più dischi. E' molto pignola, attenta e rispettosa della musica". Elisa ringrazia e assicura: "Quando c'è una passione, l'unico modo per sopravvivere bene ai successi e ai fallimenti è quello di fare le cose in cui credi".



Quindi è il momento di Emma, che dopo Sanremo torna a ricoprire il ruolo importante nel talent che l'ha scoperta: "Quest'anno sono qui perché c'è Elisa, posso imparare tanto guardando te, ti ho sempre stimato come artista e anche come persona so di potermi fidare, possiamo fare questa esperienza insieme per il bene dei ragazzi, con il massimo del rispetto e della lealtà". Adesso può cominciare la sfida con la scelta dei ragazzi.