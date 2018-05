"Amici 17", Carmen in lacrime per la mamma

"Ciao amore": sono bastate queste due semplici parole per far scoppiare in lacrime Carmen, cantante di "Amici 17". La ragazza non ha saputo trattenere l'emozione quando, dopo il serale, ha ricevuto la telefonata a sorpresa da parte della propria madre. Singhiozzando la concorrente ascolta la voce della mamma che incoraggiandola le dice: "Stai realizzando un sogno. Fai tesoro di ogni critica: prendila come un modo per crescere, sia come persona che come artista. Qui siamo tutti fieri di te". Parole preziose che infondono forza e coraggio a chi da tanto tempo è lontano da casa e dalla propria famiglia.