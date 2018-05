"Amici 17", Biondo riabbraccia la sorella

Biondo non ha saputo trattenere le lacrime quando, a sorpresa, ha potuto riabbracciare la propria sorella Sara. Il giovane concorrente di "Amici 17" ha ricevuto incoraggiamenti, ma soprattutto tanto affetto dalla ragazza. "Io ti guardo e mi dico: 'Vorrei essere come lui'", gli confida la sorella maggiore. Parole importanti che fanno scoppiare in lacrime il cantante che ammette: "E' surreale. Mi hai fatto piangere, proprio io che non piango mai". La lontananza dalla famiglia si fa sentire per questo giovane ragazzo, che però si dimostra confortato dalla visita a sorpresa e sorridendo mentre accompagna Sara alla porta le confida: "Grazie per le parole, dette da te valgono tanto".