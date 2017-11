"Amici 17" al via, ecco i primi aspiranti allievi della scuola

E' tutto pronto per la prima puntata del pomeridiano di "Amici", edizione 17. L'appuntamento è per sabato 18 novembre, alle 14.05 su Canale 5. Negli ultimi mesi i casting di "Amici", seguiti dai ballerini professionisti Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, sono proseguiti a pieno ritmo. Ai provini si sono presentati in tantissimi con un sogno da realizzare, ma nella scuola riusciranno ad entrare solo i cantanti e ballerini più meritevoli.