"Amici 16", assegnati i banchi: ecco chi ce l'ha fatta

Nella scuola entrano: Oliviero, Federica, Giulia, Lo Strego, Thomas, Sebastian, Riccardo, Vittoria, Marta, Erik, Francesco, Lorenzo, Andreas, Marc Lee, Elisa, Shady, Raffaella, Giada, Alessio e Mike.



INIZIA IL VIAGGIO #AMICI16

“Partiamo da un filmato” annuncia Maria De Filippi e via con le presentazioni dei 44 ragazzi: è iniziato il viaggio #amici16. Nel corpo professori arrivano le due new entry, l'insegnante di ballo Emanuel Lo e quello di canto Davide Di Leo, in arte Boosta, che surriscalda subito l'atmosfera con “1993”, il suo primo singolo da solista. E poi via all'assegnazione dei banchi, che sono 21.



L'ASSEGNAZIONE DEI BANCHI: SI ESIBISCE OLIVIERO

Parte il ballerino Oliviero sulle note de “La Traviata”: sì per Celentano, Veronica, Kledi, Garrison. Primo banco per lui. “Oliviero è uno dei pochi che ha conquistato 6 sì”.



FEDERICA LA CANTANTE E GIULIA LA BALLERINA

“E' Totti, può pure non segnare ma è forte” è il giudizio di un prof, “Una fuoriclasse”, “sei dentro”. Federica la cantante è la seconda ad aggiudicarsi un banco. E quando si esibisce Giulia la ballerina con Marcello e Stefano De Martino lo show entra nel vivo. Sì di Celentano, Garrison, Kledi, Emanuel Lo, Titova e Veronica.



NELLA SCUOLA ANCHE LO STREGO E THOMAS

Lo Strego è un cantautore: si esibisce in un suo inedito “Il dj”. Boosta è prudente, ma il voto è positivo. Nella scuola entra anche Thomas, di cui Braga dice: “E' dinamite pura”. Thomas, 16 anni, ha tutti sì.



Sì PER SEBASTIAN E RICCARDO

Maglia della scuola anche per il ballerino Sebastian, ex giocatore di basket, che balla con la gonna sulle note di "Sand". Tocca poi a Riccardo, che si presenta con l’inedito “Sei mia”. Riceve il sì di Zerbi, Braga, il no di Di Francesco, il sì di Boosta che lo definisce "matto" e il sì di Moro, quindi anche lui ottiene il banco.



VITTORIA ENTRA NELLA SCUOLA TRA LACRIME E POLEMICHE

Passa la ballerina Vittoria, nonostante i no di Alessandra, Natalia, Kledi, Garrison ed Emanuel Lo. Garrison ha detto: “Il suo aspetto fisico in questa scuola potrebbe crearle molti problemi... E' pesante sia fisicamente sia mentre danza”. “Io con me stessa sto bene, se non fosse per gli altri, della mia vita non cambierei nulla”, replica lei. Veronica la vuole e Vittoria entra nella scuola... tra le lacrime.



NELLA SCUOLA ANCHE MARTA, ERIK, FRANCESCO, LORENZO

Un banco anche per Marta, che prima di cantare decide di conoscere un no dai professori: viene accontentata da Carlo Di Francesco. E’ sì, invece, per Rudy, Alex e Boosta. E' sì anche per il ballerino Erik. C’è un banco anche per il cantautore Francesco, che canta al piano il suo inedito “Tu sei l’amore”. Entra anche il ballerino Lorenzo.



RIECCO ANDREAS. ENTRANO SENZA ESIBIZIONE...

Andreas Muller entra nella scuola tra le polemiche. Lo scorso anno aveva dovuto rinunciare al serale per un infortunio. Marc Lee è un aspirante allievo cinese, che si cimenta in una versione originale di “Maledetta primavera”. Poi è la volta di Elisa, che secondo la De Filippi è una “scommessa”. Shady canta un inedito: è sì. In sfida per un banco la prossima settimana due ballerini Cosimo e Francesco, ottiene la maglia senza esibizione la ballerina Raffaella, Giada, mentre Alessio canta il suo inedito “Quando sorridi e stai con me”. Ultimo banco per il cantautore Mike Bird, canta il suo inedito "Golden days".