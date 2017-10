"Amici 16", si riparte: ecco la squadra al completo

Ci siamo. Su Canale 5 in diretta " Amici 16 " l'unica scuola dello spettacolo della tv italiana. Per la nuova edizione dello show di Maria De Filippi sono 21 banchi a disposizione. I prof di canto sono Alex Braga , Boosta , Rudy Zerbi , Fabrizio Moro e Carlo Di Francesco . Per il ballo: Garrison Rochelle , Emanuel Lo , Veronica Peparini , Alessandra Celentano , Kledi Kadiu e Natalia Titova .

INIZIA IL VIAGGIO #AMICI16

“Partiamo da un filmato” annuncia Maria De Filippi e via con le presentazioni dei 44 ragazzi: è iniziato il viaggio #amici16. Nel corpo professori arrivano le due new entry, l'insegnante di ballo Emanuel Lo e quello di canto Davide Di Leo, in arte Boosta, che surriscalda subito l'atmosfera con “1993”, il suo primo singolo da solista. E poi via all'assegnazione dei banchi, che sono 21.