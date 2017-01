"Amici 15", tra Elodie e Lele è amore vero

E' scoppiato l'amore nella casetta bianca di " Amici 15 ". Il rapporto tra i cantanti Elodie e Lele è sempre stato molto più che una semplice amicizia, anche se entrambi non hanno mai manifestato apertamente i propri sentimenti. In occasione del compleanno della ragazza, però, il napoletano si è dichiarato facendole trovare una stanza piena di palloncini e un quaderno bianco da scrivere insieme. E infine è arrivato anche il "Ti amo".

Un compleanno speciale per il 'fenicottero', come è stata soprannominata dai suoi compagni per via dei suoi capelli rosa shock, che è riuscita finalmente a dare un nome alla sua relazione con Lele: amore. Tra qualche lacrima di commozione e molti sorrisi la coppia ha ufficializzato il loro rapporto di fronte alle telecamere. La finale è alle porte e, sebbene innamorati, sul palco dovranno sfidarsi uno contro l'altra per la vittoria. Il loro sentimento resisterà?