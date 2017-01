"Amici 15", Nek e J-Ax si scatenano col twerking

Ad "Amici 15" l'eliminazione di Chiara non ha fiaccato la voglia di divertirsi di Nek e J-Ax. I coach della squadra Blu ormai ridotta a due effettivi con i soli Sergio e Ale rimasti in corsa, si sono dilettati in un twerking tanto improvvisato quanto divertente durante le prove del duetto per il serale. I direttori artistici e Sergio si sono esibiti in una rivisitazione rap di "Hips don't lie" di Shakira. Il ritmo e l'ironia non sono mancati.