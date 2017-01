"Amici 15", jam session con Bennato e poi rompete le righe: è Natale!

Ultimo giorno nella scuola di " Amici " prima delle vacanze di Natale. I ballerini si dedicano all'improvvisazione con Veronica Peparini mentre per i cantanti l'appuntamento d'eccezione è con Edoardo Bennato . Un incontro tra racconti e jam-session per chiudere in bellezza l'anno. Poi per tutti è il momento del rompete le righe: l'appuntamento è per il 4 di gennaio .

L'incontro con Bennato - I cantanti si sono riuniti tutti in saletta con il cantautore che ha raccontato loro la sua esperienza personale. Tra scambi di ricordi ed emozioni, c'è tempo anche per la musica. Bennato chiede a Sergio di proporre un brano accompagnandolo con chitarra e armonica; anche Matteo dei Raft interviene inventandosi un freestyle rap sulla canzone e infine Daniele dei La Rua suona un assolo con la chitarra. Il cantautore è anche "costretto" a suonare "L'isola che non c'è" su richiesta di Nick, anche se a volte preferirebbe interpretare i pezzi più recenti al posti dei vecchi classici. Bennato canta e a Nick vengono gli occhi lucidi per l'emozione, poi propone una canzone accompagnandosi con il kazoo; Luca gli chiede di intonare un blues chiedendo in prestito la sua chitarra, Bennato volentieri lo accompagna con l'armonica, si accoda anche Daniele con il proprio strumento.



Una "White Christmas" particolare - Alex Braga vuole ascoltare dai cantanti "Wise Christmas", la versione in arabo di "White Christmas", che aveva richiesto loro in settimana. L'esecuzione è di grande effetto, con la canzone strutturata in maniera particolare: la prima strofa in inglese, la seconda in arabo e la terza mixata tra le due.



L'esperimento della Peparini - Veronica Peparini riunisce gli allievi di danza e prova a condurre con loro un esperimento di improvvisazione. Dopo averli fatti posizionare in circolo per terra chiede a ciascuno di loro di improvvisare su una musica, facendo trasparire le loro emozioni più che la parte tecnica. Il primo risultato non è dei più soddisfacenti per la Peparini che si lamenta del fatto che l'emozione non traspare abbastanza. La lezione prosegue poi a coppie e alla fine il risultato è evidente, visto che al termine tutti si lasciano andare in un pianto liberatorio.