"Amici 15", Gabriele e Alessio nella Squadra Bianca, Andreas in quella Blu

Nuova puntata di "Amici 15" , la scuola di talenti di Maria De Filippi . Si cominciano a formare le due squadre in vista del serale. Tanti sono scesi al centro dello studio per esibirsi. Emma ed Elisa hanno preso nella Squadra Bianca Gabriele , mentre Nek e J-Ax hanno scelto Andreas . Il ballerino Alessio , dopo aver ottenuto l'unanimità è stato conteso tra i due schieramenti. Alla fine ha scelto di far parte dei Bianchi.

L'OSPITE - Inizia lo speciale con Annalisa. La cantante si esibisce con la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, "Diluvio universale" e a Maria De Filippi confessa: "Tornare qui è sempre bellissimo, un'emozione bellissima, diverse da tutte le altre".



LA SFIDA - Continua la corsa al serale. La terza modalità di accesso è quella di sfida a tre; si comincia con quella proposta da Emanuele che ha scelto di sfidare Benedetta, Michele e Alessio. A giudicare Luciano Cannito. Nel primo confronto ha la meglio sulla ragazza, ma nel secondo viene battuto da Alessio. La sua sfida finisce qui.



I COACH - Entrano in studio i direttori artistici. Maria De Filippi propone loro un gioco per rompere il ghiaccio: dovranno cantare la strofa di una canzone di un autore che la conduttrice proporrà Dopo il piccolo siparietto si passa alle audizioni davanti ai coach. J-Ax e Nek vogliono sentire Lele. "Vogliamo che esca la voce" e dopo l'esibizione lo rimandano a posto.



A Gabriele viene chiesto da Emma un'esibizione che tiri fuori il suo carattere. "Credo che tu stia facendo un percorso ad Amici, io devo ammettere che sono molto incuriosita di come entri nelle canzoni, per noi sarebbe molto bello lavorare con te", gli dice Emma. "Noi pensiamo che nei Bianchi possa avere la massima espressione", dice Nek. Gabriele è il primo allievo della Squadra Bianca.



Dopo 5 coreografie arriva il verdetto anche per Andreas. "Hai saputo fate tutto", gli dice Nek. "Noi vogliamo vincere, abbiamo bisogno dei cavallo di razza, viene qui con noi!". E' ufficialmente al serale! Maria De Filippi chiede prima a Emma ed Elisa se per caso lo vogliono in squadra: "Credo che sarà un ottimo avversario", dice Emma. Andreas è il primo componente della Squadra Blu.



Per Alessio il giudizio della commissione di canto e ballo è unanime: tutti sì, è al serale. Le due Squadre se lo contendono, e lui decide di andare nei Bianchi.