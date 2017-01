"Amici 15", comincia una nuova avventura nella Scuola

Per la 15ma edizione di "Amici", la cattedra di canto è stata rivoluzionata. Confermati Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco, nella Scuola esordiscono Marco Maccarini, Alex Braga e Fabrizio Moro, mentre Grazia Di Michele parteciperà part-time, presente solo al day time e non negli speciali. Anche per la danza c'è una new entry tra i professori ed è Natalia Titova che affiancherà Veronica Peparini, Alessandra Celentano, Kledi Kadiu e Garrison Rochelle. Alla Titova spetta il compito di giudicare i ballerini in una disciplina mai vista prima ad "Amici": il ballo latino-americano.



Sono oltre 100 i cantanti, ballerini e gruppi musicali che hanno affrontato l'ultima parte di casting per cercare di ottenere l'ambito banco ed entrare a far parte della Scuola del talento più famosa della tv. Solo i ragazzi migliori potranno entrare nella classe.