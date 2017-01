"Amici 14", Maria De Filippi presenta i nuovi candidati alla classe

08:40 - Su Canale 5 riapre la scuola del talento di "Amici". Primo appuntamento del pomeridiano del sabato alle 14.10 con Maria De Filippi che presenta i nuovi candidati alla classe del talent show giunto alla quattordicesima edizione. Le categorie ammesse sono: cantanti, cantautori, rapper e band; ballerini di danza classica, danza moderna, contemporanea, hip hop, breakers e ballo latino americano.

Durante l'anno accademico, i giovani ritenuti più talentuosi, dopo una lunga serie di prove sostenute da diversi mesi, hanno l’occasione unica di entrare a far parte dello show di Canale 5 per studiare e prepararsi con impegno e partecipazione alle lezioni quotidiane tenute da grandi artisti ed esperti del settore che li accompagnano in un lungo percorso artistico formativo.



Il corpo docente della scuola è formato da 8 professori per le due categorie. Nei coach di Canto la new entry è Francesco Sarcina, cantante e musicista che affianca il produttore Carlo Di Francesco, la cantautrice Grazia Di Michele e Rudy Zerbi. Nel Ballo sono schierati i confermati Alessandra Celentano, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Veronica Peparini, ballerini e coreografi.



La scuola come sempre si pone l'obiettivo di dare una opportunità ai ragazzi attraverso una formazione professionale sia nel canto sia nella danza.