"Amici 14": ecco la nuova classe di talenti

Si è finalmente formata la classe di "Amici 14". Venti ragazzi in tutto sui banchi della scuola di Maria De Filippi, in onda ogni sabato alle 14.10 su Canale 5. Otto per la sezione di ballo, che comprende: danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, breakers e latino americano. Dodici invece per il canto, che quest'anno accoglie non solo cantanti ma anche cantautori, rapper e band. Intanto l'hashtag #Amici14 conquista Twitter.