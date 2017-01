16 gennaio 2015 "Amici 14", Dear Jack di nuovo sul palco Sabato 17 gennaio alle 14.10 su Canale 5 nuovo appuntamento con Maria De Filippi e gli allievi della scuola Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Maria De Filippi e la quattordicesima edizione di "Amici" il 17 gennaio alle 14.10 su Canale 5. In studio ospiti attesissimi i Dear Jack, band rivelazione dell'anno, vincitori del premio della critica della scorsa edizione del talent, che tornano in esclusiva nella scuola prima di calcare per la prima volta il prestigioso palco dell’ Ariston a Sanremo.

Intanto gli allievi sono a lavoro nella scuola e tra lezioni quotidiane, verifiche e studio individuale devono dimostrare talento, disciplina e impegno con la speranza di proseguire il percorso verso il serale. Ma nuove sfide con aspiranti allievi mettono in costante discussione la permanenza nella scuola. Sabato scorso è stato il cantante Leslie a dover lasciate il talent, cedendo il suo posto alla band The Kolors, entrata dopo una lunga sfida giudicata da Marco Alboni, presidente Warner.



Sabato parte anche l'iniziativa "Video Talent Vodafone Amici", con cui Amici promuove il talento dei video maker e dei giovani registi. Per partecipare: basta avere tra i 18 e i 30 anni e avere un'idea per lo sviluppo di un videoclip musicale dedicato ad uno degli allievi dell'anno in corso o uno spot promozionale del programma. Ogni settimana una commissione di esperti selezionerà l'idea migliore e l'autore sarà invitato nella scuola e realizzerà insieme alla produzione del talent show il proprio progetto. I video saranno trasmessi ad "Amici" e pubblicati online, dove potranno essere votati. L’autore del video più originale vincerà uno stage formativo in America alla New York Film Academy.