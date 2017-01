"American Horror Story", sesso e sangue: Lady Gaga dà subito il meglio di sé

Non si può dire che Lady Gaga non abbia messo la sua impronta nella nuova stagione di "American Horror Story". Partita negli Stati Uniti, la serie "Hotel" presenta la popstar tra i protagonisti e sin dal primo episodio Gaga si è fatta... notare. Con una scena tutto sangue e sesso, in cui ha messo in mostra le doti fisiche e quelle da vampira.