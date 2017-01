"American Horror Story", Jessica Lange pronta a tornare

La Lange si era infatti presa una pausa per tornare a recitare a teatro, ma " è sempre nel suo personaggio. Tornerà, non se n'è andata per sempre. La cosa buffa dello show è che qualche volta qualcuno deve andarsene per farti capire quanto ti manca. Lei vuole tornare e dobbiamo solo trovare qualcosa che sia all'altezza per in suo rientro".



D'altra parte i rapporti tra di loro sono più che mai solidi. L'attrice debutterà infatti nella primavera del 2016 con una rivisitazione della pièce teatrale di Eugene O'Neill "Lungo viaggio verso la notte", prodotta dallo stesso Murphy.