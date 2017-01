"American Horror Story", fan in fibrillazione negli Usa per il nuovo promo

" American Horror Story " si avvia verso la sesta stagione e Fox ha mostrato in anteprima due nuovi teaser per la gioia dei fan. Manca ancora il tema e Ryan Murphy stuzzica la fantasia e la curiosità con degli indizi. Il primo, " Anthology ", lascia pensare a un collegamento con tutte le altre serie, il secondo - " The Harvest " - invece mostra creature spaventose di paglia in un campo di grano mentre scappano da una ragazzina che li minaccia con una falce.

E' attesa dunque negli Stati Uniti per la nuova serie, che al contrario delle cinque precedenti - tutta colpa del calo degli ascolti - non avrà 13 episodi ma 10. Il primo andrà in onda il 14 settembre. "Abbiamo sviluppato due idee in una sola volta - ha fatto sapere Murphy - una vera novità. Entrambe le cose che abbiamo scritto avranno una forma diversa, quindi siamo molto entusiasti".

Eh sì, perché ci saranno meno flashback e l'edizione sarà ripartita in due parti. In Rete intanto stanno circolando le foto in cui Evan Peters appare con i capelli rossi. Sarà per il ruolo in American Horror Story 6? Anche Emma Roberts ci sarà, come Cheyenne Jackson che ha annunciato il suo ritorno. "Non posso dirvi quando e per quanto ci sarò", ha confessato invece Lady Gaga.