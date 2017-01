"American Horror Story", è morta l'attrice senza gambe Rose Siggins

Era famosa per aver vestito i panni di Legless Suzi nella serie tv " American Horror Story ". Rose Siggins si è spenta a 43 anni a Denver , in Colorado. L'attrice non aveva gli arti inferiori: le gambe le erano state amputate da bambina in seguito ad una malattia genetica che aveva colpito lo sviluppo della parte inferiore della spina dorsale fin dalla fase fetale. Sigging era sposata e aveva due figli.

L'annuncio della morte è stato pubblicato sulla pagina Facebook della serie: "Era amata da tutti, era una persona gentile, una madre amorevole e un'attrice di grande talento. Preghiamo per la sua famiglia e per i suoi amici". Rose soffriva di problemi ai reni e al pancreas e recentemente aveva contratto un'infezione che poi si è diffusa in tutto il corpo. E' il secondo lutto in un anno per "American Horror Story": a febbraio infatti è morta la piccola grande star Ben Woolf.