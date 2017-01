"American Horror Story 6", alle radici del terrore. E Lady Gaga semina indizi...

Sei teaser, come sei è il numero della stagione a cui la saga di " American Horror Story " è arrivata. La serie ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuck tornerà il 14 settembre e per ora a seminare indizi ci pensa Lady Gaga , confermata tra i protagonisti dopo il successo della quinta stagione. La cantante ha diffuso via Twitter i video promozionali inizialmente postati sull'account Snapchat di FX.

C'è grande curiosità per capire di cosa tratterà la nuova stagione. Dopo la casa stregata, il manicomio, la congrega di streghe, il circo e l'albergo, ora quale sarà la cornice nella quale far sprigionare l'orrore delle storie ideate dal due di autori? I teaser mettono in campo una serie di elementi classici dell'horror: la culla, un millepiedi che scorre sulla testa di una donna biondo platino (Gaga?), la casa di Psyco con il camino fumante, una dei piedi che scendono verso le tenebre, e altro ancora. La nuova stagione potrebbe anche orientarsi su elementi meno sovrannaturali e più vicini all'horror splatter di film come "Saw", almeno a giudicare dall'ultimo teaser, dove si vede il cranio di uomo torturato con una graffettatrice.



Di sicuro c'è che oltre alla popstar torneranno volti celebri della serie come Kathy Bates, Angela Bassett e Sarah Paulson, mentre niente da fare (così pare) per un rientro, ipotizzato nei mesi scorsi, di Jessica Lange.