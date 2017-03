"American Crime Story", Penelope Cruz sarà Donatella Versace

Sarà Penelope Cruz l'attrice che darà corpo e volto a Donatella Versace in " Versace: American Crime Story ", terza stagione della serie antologica dedicata a celebri casi giudiziari americani creata da Ryan Murphy. Al suo fianco nel ruolo di Gianni Versace e del suo assassino Andrew Cunanan , gli attori Édgar Ramirez (la miniserie "Carlos") e Darren Criss (l`"usignolo" Blaine in "Glee").

Dopo "Il caso O.J. Simpson", vincitore di 9 Emmy e 2 Golden Globe, della serie sono state messe in produzione altre due stagioni: la seconda incentrata su disastri e tragedie provocate dall'uragano Katrina, la terza proprio sull`omicidio di Gianni Versace avvenuto a Miami nel 1997, davanti alla stessa villa del cinquantenne stilista, a opera del serial killer Andrew Cunanan suicidatosi qualche giorno dopo.



Per la Cruz questo ruolo segna il debutto sul piccolo schermo. La 42enne è stata una delle muse di Pedro Almodóvar ed è tra le attrici spagnole di maggior successo internazionale, premio Oscar nel 2009 per "Vicky Cristina Barcelona". Le riprese di "Katrina" e "Versace" avverranno a Miami e Los Angeles tra primavera ed estate, mentre la loro messa in onda è prevista nel 2018.