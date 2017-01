"America's Got Talent", strip burlesque a 90 anni

Prima il foulard di piume, poi la gonna e infine la camicia. Scena da striptease burlesque a " America's Got Talent ". Ma questa volta sul palco non c'era una procace ragazza, ma un'audace e arzilla nonnina di 90 anni, che con movimenti provocatori si è tolta man mano i vestiti di dosso finendo con dei copricapezzoli roteanti. L'esibizione ha conquistato tutta la giuria, che l'ha premiata schiacciando l'ambito pulsante d'oro.

Dorothy Williams, originaria delle Hawaii, con il suo numero ha lasciato la giuria a bocca aperta oltre a far impazzire il pubblico in studio. La Williams, tuttavia, non è rimasta completamente nuda.



Quando si è sfilata la camicetta è rimasta infatti con una canottiera trasparente con delle nappine attaccate all'altezza dei capezzoli, che ha fatto ondulare con movimenti sensuali. "E' nata una stella - ha detto il presentatore Nick Cannon - congratulazioni Dorothy". Più sarcastico invece il giudice Simon Cowell: "Credo che dobbiamo lavorare un po' di più sulle nappine".