"Alta fedeltà", dalla Disney una serie tv reboot con protagonista femminile

In un continuo fiorire di reboot e remake, la Disney sta lavorando a una serie tv tratta dal romanzo "Alta fedeltà" di Nick Hornby, da cui era stato tratto il film omonimo nel 2000 con John Cusack . Per il suo nuovo servizio in streaming, la Casa di Topolino compirebbe un twist che vedrebbe il passaggio ad una protagonista femminile. Sui social i fan si sono divisi. Lo stesso Cusack ha dimostrando tutto il suo disappunto su Twitter .

Secondo Deadline la serie si allontanerà sia dal libro che dal film, ma continuerà a catturare la commedia romantica e lo spirito autentico dei materiali originali. Sarà incentrata sulla proprietaria di un negozio di dischi che parlerà direttamente alla telecamera mentre racconterà le sue vecchie relazioni.



A differenza del film che aveva un rating R, lo show avrà un rating PG-13 e sarà quindi destinato alla visione familiare, in linea con i piani di Disney.



Il progetto è scritto dalle stesse menti dietro "Ugly Betty", le sceneggiatrici Veronica West e Sarah Kucserka.



Il film, diretto da Stephen Frears nel 2000, ha regalato una nomination al Golden Globes per John Cusack. L'attore ha avuto modo di avere un'anteprima del remake e non è sembrato troppo entusiasta del risultato: "La parte femminile sembra buona / il resto non molto - ma essendo il libro di Nick spero che per lo meno verrà coinvolto, altrimenti sarà uno schifo".