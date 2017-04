"Adesso il capo sono io", al via il nuovo factual game... per far carriera

Dare una scossa alla quotidianità e permettere un'inversione di rotta nella propria vita professionale per trasformarsi finalmente in veri... leader. E' quanto promette il nuovo factual game targato La5 “Adesso il capo sono io!”, al via martedì 4 aprile con sei appuntamenti in seconda serata. Guru dei futuri capi, l’imprenditore ed esperto di vendita Frank Merenda , coadiuvato nell’impresa da un manipolo di mentori, quali Laura Freddi, Roberto Bertolini, Francesca Cipriani, Justine Mattera e Rossano Boscolo.

Al centro di ogni puntata, la scelta di vita di una persona che - dopo anni da travèt - dà una scossa alla sua quotidianità e realizza il sogno di aprire una propria attività commerciale e finalmente dire: adesso, il capo sono io!



Il factual game di LA5 si fa carico di segnalare ai concorrenti de “Adesso il capo sono io!” un partner commerciale, che renderà la futura carriera professionale più facile e realizzabile in breve tempo. A questo andrà ad aggiungersi l’opportunità di essere premiati con l’avviamento dell’attività, nel caso in cui all’inaugurazione il concorrente sia stato in grado di raggiungere un incasso predeterminato.



“Adesso il capo sono io!” si impegna in tutte le fasi necessarie per dare vita al punto vendita degli imprenditori di domani: rispettando un budget prefissato, seguirà la scelta della location, l’eventuale makeover, fino ad offrire prove pratiche e tutorial. Terrà sempre alta la tensione, il conto alla rovescia verso il giorno del debutto. Nella prima puntata vedremo una giovane coppia di fidanzati di Latina, Ilenia e Luca, un brand del fitness low cost, prove, test fisici e quiz a tema, supervisionati dal personal trainer Roberto Bertolini.