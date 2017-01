18 aprile 2015 "About love", l'amore nell'era dei social Dal 20 aprile in prima serata su Italia 1 il nuovo programma scritto e diretto da Federico Moccia con Anna Tatangelo e Alvin Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Colpi di fulmine, amori impossibili, relazioni tormentate. Sono tante le declinazioni dell'amore e sarà "About Love" a raccontarle. Con due inviati speciali: Anna Tatangelo e Alvin. Il programma, firmato come regista e autore da Federico Moccia, arriva in prima serata su Italia 1 dal 20 aprile. Lo scrittore per l'occasione è recentemente tornato a Ponte Milvio, a Roma, per girare lo spot.

Alvin e Anna Tatangelo, "scelta proprio perché è una artista amata e nazionalpopolare", sono le voci narranti, alla ricerca di storie che sono state segnalate dai protagonisti con lettere, mail, video giunti in redazione. Come la ragazza che racconta come la perdita in giovane età di suo padre abbia condizionato tutta la sua vita fino all'incontro con il ragazzo che diventerà per lei la luce. Poi c'è la classica storia alla 'Harry ti presento Sally': due amici da sempre, fino a quando uno dei due si innamora tanto da diventare gelosissimo dell'altro.

"About Love è un susseguirsi di storie d'amore dove accade di tutto - racconta Moccia all'Ansa - un tentativo disperato di un ricongiungimento, una sorpresa per trovare quelle parole che sono troppo spesso mancate. Si tratta di storie autentiche, il cui finale spesso sarà inaspettato. Ogni storia d'amore è narrata dalla viva voce di un partner e ripercorsa (con i suoi baci, silenzi, gioie e momenti di commozione) grazie a foto, video e ricostruzioni. A questo album di ricordi si aggiunge l'ultimo scatto: il fatidico incontro. La sorpresa, il matrimonio, la rivelazione o in taluni casi l'allontanamento. Il finale è sempre imprevedibile, per gli autori come per l'innamorato. Sarà insomma il film d'amore più autentico".

Alla stregua di Ponte Milvio e dei suoi lucchetti, il sito del programma, www.aboutlove.mediaset.it (con relativa pagina Facebook e profilo Instagram) è il nuovo luogo d'incontro per chi ama, per chi vuole dichiararsi in modo plateale o per chi spera che la propria follia d'amore possa diventare virale. Chiunque potrà postare video, foto e frasi per condividere i momenti più emozionanti della propria storia d'amore o semplicemente raccontare cosa significa amare. I contenuti che avranno più successo sul web andranno a comporre la sigla finale di ogni puntata dello show.