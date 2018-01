"A testa alta - Libero Grassi", la fiction sbarca sul web

Dopo il successo in tv, "A testa alta - Libero Grassi" arriva anche sul web. La prima puntata della fiction di Canale 5 "Liberi sognatori" ha registrato il 17.91% di share sul target commerciale e Mediaset ha deciso di innovare le forme di fruizione differita del titolo. I telespettatori che avessero perso la prima tv, potranno vedere integralmente la fiction in qualsiasi momento per sette giorni consecutivi in tv, su pc e su dispositivi mobili.