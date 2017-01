20 febbraio 2016 "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Arriva su Canale 5, in prima serata, lo show in quattro puntate che fa luce sui passi meno raccontati della Bibbia

A partire da domenica 21 febbraio, per quattro serate in prima tv su Canale 5, arriva la miniserie kolossal "A.D. Anno Domini - La Bibbia continua". L'adattamento televisivo mostra un Gesù inedito, facendo luce su un periodo che l'immaginario comune raramente ha raccontato. Quello del dopo-resurrezione, con tutte le implicazioni e reazioni non solo di fede, ma anche politiche e di evangelizzazione da parte degli Apostoli.

"A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "A.D. - La Bibbia continua", la serie kolossal che racconta la nascita del Cristianesimo Su Canale 5, in prima serata per quattro puntate, l'adattamento televisivo che indaga sulla nascita del Cristianesimo leggi dopo slideshow

Un adattamento televisivo hollywoodiano ispirato agli Atti degli Apostoli e alle lettere di San Paolo, che narra i principali avvenimenti successivi alla crocifissione e alla resurrezione di Gesù. Fulcro della miniserie, prodotta da Roma Downey e Mark Burnett per Nbc, è la reazione dei leader politici e spirituali della Giudea all'impatto scatenato dalla morte del Figlio di Dio.



"A.D. Anno Domini" punta la lente d'ingrandimento su una parte spesso trascurata della Bibbia. Il tutto in una cornice da vero e proprio kolossal: un budget di 22 milioni di dollari, una troupe di 400 persone, tra attori, comparse e tecnici. Un team di 47 esperti, fra sceneggiatori, teologi, consiglieri e studiosi biblici.



Nella miniserie, massima attenzione è stata rivolta alle ambientazioni e ai costumi, ricostruiti nei minimi dettagli grazie a scrupolose ricerche iconografiche e storiche. Gli esterni sono stati girati in Marocco e le riprese hanno coinvolto tecnici e attori provenienti da Europa, Africa, America.