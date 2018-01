"'90 Special", va in scena l'amarcord: esordio spettacolare

Grandissimo successo anche sul pubblico più giovane per lo show che celebra il mitico decennio: 18.34% di share sul target 15-34 anni. Benissimo il riscontro sui social: durante la messa in onda l’hashtag ufficiale #90Special ha dominato la classifica dei Trending Topics su Twitter in Italia e nel mondo.



L'appuntamento con la seconda puntata di "’90 Special" è per mercoledì 24 gennaio, sempre in prima serata su Italia 1.