"'90 Special", Fiorello e Jovanotti a sorpresa da Nicola Savino

Insieme a Nicola Savino, ci sarà Katia Follesa, che in ogni puntata proverà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia e organizzando esilaranti reunion con i personaggi dell’epoca. iInque gli appuntamenti in programma, in cui presenti tre esperti che parleranno dei must della decade. Il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi racconterà curiosità e aneddoti e spiegherà ai giovani il significato di alcune parole tipicamente anni 90. E infine, il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo.



Gli anni 90 sono stati il momento delle super top model (come Eva Herzigova, Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Cindy Craword) e della presenza in tv della figura della valletta come specchio dei canoni estetici dell’epoca. Così anche Savino avrà al suo fianco una bellissima modella: Ivana Mrazova, ex inquilina del "Grande Fratello Vip", che, con i consigli di Cristiano Malgioglio, in ogni puntata reinterpreterà un differente look appartenente al mitico decennio.



In studio ci saranno una serie di "testimoni", i cosiddetti "pezzi da ‘90": personaggi appartenenti al mondo della tv, dello sport e dello spettacolo, che porteranno le loro testimonianze o metteranno in scena i loro successi del passato. Tra gli ospiti che calcheranno il palco big tutt’ora sulla cresta dell’onda, volti lanciati da programmi cult o da spot tormentoni dell’epoca, ma anche giovani star appartenenti al mondo della musica che si esibiranno e si cimenteranno in una personale rivisitazione di brani rappresentativi di quella decade.



Ad animare la festa ci saranno i i Two Fingerz, coppia di deejay d’eccezione, mentre l’angolo social del programma, condotto da Michele Cucuzza, coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine, in modo da creare, nel corso della serata, una hit parade degli oggetti più “nineties”.