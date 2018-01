"90 Special", cercasi Carramba Boys e... si presentano in tantissimi

Quattro Carramba Boys, Mirko, Franklin, Giancarlo e Nicola fanno il loro trionfale ingresso in studio e per la certificazione di garanzia, che si tratti proprio dei veri Boys della Carrà, viene chiamato in causa il massimo esperto in materia: Cristiano Malgioglio. Con l'aiuto dei video e un balletto in cui Katia fa le veci di Raffaella, la prova è schiacciante: sono proprio loro.



Amati dai telespettatori, ma soprattutto dalle telespettatrici di ogni età i Carramba Boys hanno caratterizzato gli anni tra il 1995 e il 2001 (con una incursione anche tra il 2008 e il 2009), durante i i quali Raffaella Carrà ha condotto il suo programma "Carramba che sorpresa (e che fortuna)". Puntata dopo puntata, per 8 edizioni, la bionda presentatrice è stata accompagnata da un nutrito gruppo di giovanotti, che distribuivano i premi in denaro ai telespettatori durante i giochi ma soprattutto si mettevano in mostra in tutta la loro aitante mascolinità...