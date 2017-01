"50 sfumature di grigio", il film evento accende la prima serata di Canale 5

Prima tv d'eccezione per Canale 5 che, lunedì 25 gennaio, propone in prima serata " 50 sfumature di grigio ". In prima visione tv (dopo il passaggio su Premium Cinema) arriva sulla Rete Ammiraglia Mediaset un altro film sbanca-botteghini. La scorsa settimana, il film di Checco Zalone , " Sole a catinelle ", ha ottenuto un grande successo con oltre 6 milioni di telespettatori.

"50 sfumature di grigio” è stato il film più chiacchierato e discusso dello scorso anno. Catalogato quale film mainstream più osé del decennio - anche per i suoi 20 minuti di scene di sesso - avrà presto un sequel. La pellicola, diretta da Sam Taylor-Johnson, con protagonisti Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith, e l'irlandese Jamie Dornan, è l'adattamento cinematografico dalla trilogia erotica best-seller di E.L. James (100 milioni di copie vendute nel mondo). Nel 2015, la colonna sonora del film, "Love me like you do", cantata dall'artista inglese Ellie Goulding, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti su iTunes in ben 33 paesi.



La trama: Anastasia Steele è una giovane e timida studentessa che per un caso fortuito conosce il miliardario Christian Grey. Tra i due scatta un'attrazione irresistibile ma le loro differenze caratteriali e i non convenzionali gusti sessuali di lui causano problemi alla relazione.