"24", in preparazione un nuovo spin-off

"24" potrebbe tornare, ma in una nuova versione. A quanto si apprende, la Fox vorrebbe realizzare un nuovo spin-off, non più incentrato sui precedenti protagonisti e in cui il concept originale sarebbe rivisitato in modo diverso. La serie originale con Kiefer Sutherland si è sviluppata in nove stagioni ed è andata in onda dal 2001 al 2010. In seguito è stata realizzata un’ulteriore stagione intitolata "24: Live another day" e lo spin-off "24: Legacy".