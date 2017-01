"105 For Christmas": campagna per dare un pasto a chi ha bisogno

Gli speaker di Radio 105 nel corso della programmazione quotidiana chiederanno ai propri ascoltatori di fare un regalo solidale per offrire, a chi non può permetterselo, un pasto dignitoso. Nato da un'idea di Massimo Bottura e Davide Rampello, il Refettorio Ambrosiano è un luogo di accoglienza nel quale ogni sera vengono serviti un centinaio di pasti a persone in difficoltà seguite da Caritas Ambrosiana anche con altri servizi.



Donare sarà molto semplice: basterà andare su 105.net e, dopo una rapida registrazione, scegliere un taglio di donazione tra 5 euro, 15 euro, 20 euro, 30 euro o donazione libera. In regalo, per chi avrà offerto dai 15 euro in su, una speciale selezione dei mitici gadget di Radio 105. Il giorno di Natale i dj in onda chiameranno in diretta, per ringraziarli di persona, alcuni donatori che riceveranno un ulteriore pensiero firmato Radio 105. La campagna si concluderà il 6 gennaio.