"1,2,3... Stile", su La5 il primo reality dedicato al restyling dei negozi

Nel palinsesto 2018 di La5 prende il via dal 10 gennaio - con quattro appuntamenti in seconda serata - "1,2,3... Stile!", produzione inedita Quadrio dedicata al restyling di negozi, uffici, attività commerciali e non solo. Al timone del programma, un trio composto dall’esperta di stile Ombretta Zilocchi, dalla costumista e stilista Marisa Tadiotto e dalla scenografa Sabrina Tempesta.