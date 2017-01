È morto Vittorio De Angelis, la voce di Joey di "Friends"

Una carriera iniziata a 21 anni: dopo la maturità scientifica e il servizio militare, nonostante il parere contrario del padre che gli descrive tutte le difficoltà del mestiere, Vittorio decide di seguire le orme di famiglia e inizia così la gavetta nel mondo del doppiaggio.

Due anni dopo ottiene il primo grande ruolo come voce del Principe Eric nel film d'animazione Disney La Sirenetta, ma la consacrazione arriva qualche anno dopo quando viene scelto come doppiatore di Matt LeBlanc, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Joey Triviani in Friends.



In 30 anni di carriera De Angelis interpreta centinaia di personaggi entrando a far parte di alcune tra le più celebri opere cinematografiche e televisive della nostra epoca. Tra i tanti attori a cui ha prestato più volte la propria voce al cinema ricordiamo Ethan Hawke, Val Kilmer e Brendan Fraser, mentre per le serie tv non possiamo non menzionare i personaggi di Mike Heck (il papà burbero di The Middle), Wayne Rigsby (il giovane Detective di The Mentalist) e il già citato Joey Triviani (Friends).