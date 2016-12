Zanardi all'IronMan: "Follia? No, senza gambe è quasi un vantaggio"

15:45 - Alex Zanardi è pronto ad affrontare l'IronMan alle Hawaii, la gara più dura della Terra, ma non vuol sentire parlare di follia: "Ho ragionato molto su questa scelta - ha dichiarato in un'intervista a Riders Italian Magazine -. Credo di avere quella distanza nelle braccia, anzi, il fatto di non avere le gambe non dico sia un vantaggio, ma quasi. Io almeno la maratona l'affronterò spingendo la carrozzina, non sulle mie gambe".

"La maratona è una roba contro natura, tu pensa a farla dopo che hai nuotato e fatto 180 chilometri in bici, io almeno non mi ritroverò a gareggiare sulle mie gambe, ma spingendo la carrozzina. Il mio vantaggio è che dopo tanti anni di handbike le microvene delle mie braccia sembrano dei capillari, i capillari vene e le vene quasi arterie e ci arriva un sacco di sangue".

Nell'intervista poi Zanardi si lascia andare sul nuovo management Ferrari: "Sotto la guida di Montezemolo la Ferrari ha vinto tanto e lui era un uomo che il marchio Ferrari ce l’aveva ricamato anche sul pigiama col quale andava a letto. Marchionne questa cosa la dovrà dimostrare al pubblico perché credo sia una caratteristica necessaria: per guidare la Ferrari al successo non basta soltanto essere scaltri e capaci, bisogna essere appassionati alla causa. Non ha un compito facilissimo perché secondo me è abituato a lavorare in altra farina".