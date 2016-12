Wrestling, meglio non far arrabbiare Wayne Rooney...

Wayne Rooney protagonista non solo in campo ma anche a bordo ring. L'attaccante dello United era ospite d'onore per l'evento live della WWE a Manchester insieme Fletcher e Giggs, ma il protagonista assoluto è stato il capitano dei Red Devils, che ha anche partecipato allo show schiaffeggiando King Barrett, wrestler del roster WWE, reo di aver insultato il Manchester United. Il 5 volte WWE Intercontinental Champion ha provocato Rooney sostenendo che le possibilità per il Manchester di vincere la Premier League sono scarse e ha poi superato il limite quando ha detto di "non voler mettere in imbarazzo il capitano di fronte a suo figlio, nonostante lui lo faccia ogni qualvolta mette piede in un campo di calcio". Rooney l'ha zittito con uno schiaffo.