23 ottobre 2016 17:50 Winning Attitude Award, arriva il premio alla mentalità vincente Buffon, Bebe Vio, Tamberi, Vezzali e tanti altri protagonisti dello Sport e dello Spettacolo saranno a Roma lʼ11 novembre per un evento che riconosce il coraggio e la determinazione di atleti e non solo

Nello sport, come nella vita, molto spesso a fare la differenza non sono soltanto le capacità ma anche la mentalità vincente, componente fondamentale di ogni trionfo. Per questo è in arrivo il "Winning Attitude Award" che riconosce proprio questa qualità e celebra i personaggi che si sono distinti (nel corso dell'anno o della loro carriera) per coraggio e determinazione diventando esempi per il miglioramento e la crescita personale.

I PROTAGONISTI DELL'EVENTO

Si terrà l'11 novembre al Gran Teatro del Church Palace di Roma il "Winning Attitude Award 2016", riconoscimento che, per la prima volta, premia la mentalità vincente, la fiducia in se stessi, il coraggio e la determinazione. All'evento parteciperanno tanti protagonisti del mondo dello Sport, della Cultura, dello Spettacolo e della Società Civile che siano stati capaci, con un gesto o attraverso l'esemplarità della loro intera carriera, di trasmettere messaggi utili a dimostrare l'importanza di queste qualità.



Tra i vincitori nella "Categoria Sport" ci sono nomi di assoluta eccellenza: il capitano della Juve e della Nazionale Gianluigi Buffon, la campionessa paralimpica Beatrice Vio, il nuotatore Filippo Magnini, il campione mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi (che ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Rio per un infortunio alla caviglia), l'ultimo vincitore del Giro d'Italia Vincenzo Nibali, il pugile campione del mondo dei Supermedi Giovanni De Carolis, il tecnico della nazionale di pallanuoto maschile Sandro Campagna, i campioni di beach volley Daniele Lupo e Paolo Nicolai, il rugbista Andrea Lo Cicero e la schermitrice Valentina Vezzali.



Ma non finisce qui: per quanto riguarda la "Categoria Life" verrà premiato il giornalista Malcom Pagani che nel libro "Se vuoi provarci fallo fino in fondo" ha raccontato la grande impresa del Leicester di Claudio Ranieri. Riconoscimenti anche per Manuela Migliaccio, modella in carrozzina che ha stabilito il record mondiale di marcia con un esoscheletro bionico, Alberico De Giglio, star del web, lo chef Antonino Cannavacciuolo e l'attore e produttore Beppe Fiorello.



Questo premio alla mentalità vincente è stato promosso e voluto da IMCA-International Mental Coach Association con il patrocinio di CONI, ANG - Agenzia Nazioanle Giovani e dell'Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale ed è ulteriormente illustrato sul sito ufficiale www.winningattitudeaward.com

