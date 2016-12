12 luglio 2016 16:21 Wags, cresce il potere e lʼinfluenza delle compagne dei giocatori Sono sempre di più i casi di mogli-manager che si intromettono nelle vicende professionali dei loro mariti e compagni. Da Veronique Zidane fino a Wanda Nara, la lista è lunga

Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E in un mondo come quello del calcio questo detto è quanto mai attuale. Il potere e l'influenza delle quote rose sulle carriere professionali dei loro compagni e mariti è in continuo e costante aumento come dimostrato dal recente caso che ha visto protagonista Wanda Nara, moglie del bomber dell'Inter Mauro Icardi, che domenica ha attaccato su Twitter la società nerazzurra.

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi
Melissa Satta, moglie di Kevin Prince Boateng
Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci
Benedetta Balleggi, moglie di Luca Antonini
Veronique Fernandez, moglie di Zinedine Zidane
Chiara Biasi, fidanzata di Simone Zaza

Wags e mercato - In principio fu Veronique Zidane, la moglie del fresco campione d'Europa col Real Madrid. La fredda e grigia Torino le stava stretta, voleva il caldo. E fu così che, nell'estate del 2001, Zizou emigrò verso la più soleggiata Madrid. Più recenti i casi che riguardano gli ex milanisti Kevin Prince Boateng e Alessio Cerci. Il primo è tornato a Milano nel mercato di riparazione di gennaio dopo l'esperienza non troppo esaltante in Germania allo Schalke 04 grazie alle pressioni della neo moglie Melissa Satta. Stanca di fare la spola tra Dusseldorf, dove abitava insieme al suo campione, e Milano, dove lavorava e ancora lavora, la showgirl sarda ha fatto prevalere la propria volontà; il secondo, invece, ai tempi del Torino decise di fare il grande salto in avanti all'Atletico Madrid campione di Spagna, convinto e supportato dall'allora compagna Federica Riccardi. Che si lasciò andare a un tweet eloquente che scatenò le ire dei tifosi granata: "Andiamo nel calcio che conta". Peccato che dopo soli sei mesi Cerci fece ritorno in patria, scaricato dai colchoneros.