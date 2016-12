Vuelta: per Aru è l'ultima possibilità

Ultima chiamata per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna. Quest'oggi va in scena la 20esima tappa , di fatto l'ultima vera prima della passerella finale che domenica porterà il gruppo a Parigi: si parte da San Lorenzo de El Escorial e si arriva a Cercedilla dopo 175 km con in mezzo quattro salite di prima categoria. Il sardo dell'Astana dovrà fare di tutto per recuperare i 6" secondi che lo separano dal leader Tom Dumoulin e riconquistare la maglia rossa.

Fabio Aru ha la grande possibilità di conquistare il suo primo grande giro della carriera: per farlo dovrà staccare di almeno 7" il leader della classifica generale, il forte olandese della Giant Tom Dumoulin. Il sardo dell'Astana attaccherà nella penultima e 20esima tappa che conta quattro gran premi della montagna di prima categoria: l'ultima salita il Puerto de Cotos, 11 km al 5,3% di pendenza media. Aru dovrà staccare in modo netto Dumoulin perchè gli ultimi 17 km sono in discesa.



Non sarà semplice perchè l'olandese della Giant ha mostrato forza, senso tattico e maggiore brillantezza come successo ieri ad Avila, quando scattò a sorpresa nel finale sul pavè e guadagnò altri 3 secondi sull'italiano. Inoltre Dumoulin potrebbe contare sul sostegno della Tinkoff-Saxo di Majka: ieri Oleg Tinkov, boss della squadra, ha assicurato via Twitter appoggio all'olandese della Giant contro Astana e Movistar, una ruggine che risale al Giro d'Italia quando le due squadre attaccarono sul Mortirolo mentre Contador, in maglia rosa, era rimasto indietro per una foratura.