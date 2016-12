Vuelta de Tenerife, Bridelli cade in dirupo: grave

C'è grande apprensione per il ciclista Riccardo Bridelli (Uc Pregnana), caduto per 70 metri in un burrone durante la Vuelta de Tenerife. Come riporta "Marca", il 19enne piacentino versa in gravi condizioni: è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso e ricoverato in terapia intensiva a Tenerife. L'incidente è avvenuto a 30 chilometri dal traguardo.