Vuelta: Aru in trionfo a Madrid

Vincendo la 70esima edizione della Vuelta è lui il sesto italiano a vincere la grande corsa a tappe spagnola dopo dopo Angelo Conterno (1956), Felice Gimondi (1968), Giovanni Battaglin (1981), Marco Giovannetti (1990) e Vincenzo Nibali (2010).



Poco o nulla da segnalare in quest'ultima frazione, scattata nel tardo pomeriggio da Alcalà de Henares con circuito finale di 5800 metri da ripetere 11 volte nel centro di Madrid. L'unico squillo lo regala Alejandro Valverde che vince il traguardo volante e strappa la maglia verde di leader della classifica a punti a Joaquim Rodriguez. Come spesso accade un gruppettino formato da 6 corridori prova il colpo a sorpresa: Benjamin King, Matteo Montaguti, Omar Fraile, Laurent Pichon, Carlos Verona e Giovanni Visconti guadagnano fino a 30 secondi sui migliori. La giornata è però propizia per la volata e così le squadre dei velocisti chiudono tutti gli attacchi. Allo sprint grande prova di forza di Degenkolb che beffa sotto al traguardo di Madrid Danny Van Poppel della Trek e Jempy Drucker della Bmc.



Fabio Aru trionfa ufficialmente nella 70esima edizione della Vuelta di Spagna. Per il sardo dell'Astana si tratta della prima vittoria in una grande corsa a tappe dopo il secondo posto nell'ultimo Giro d'Italia. Al suo fianco sul podio salgono Joaquim Rodriguez della Katusha (secondo) e il polacco della Tinkoff-Saxo Rafal Majka (terzo). Come detto Valverde conquista la maglia verde della classifica a punti, allo spagnolo Omar Fraile va invece quella a pois degli scalatori mentre la bianca della combinata se l'aggiudica Purito Rodriguez.