Vuelta, 6a tappa: gioia Yates, Atapuma resta in rosso

Prima vittoria in una grande corsa a tappe per Simon Yates, gemello di Adam anch'egli corridore della Orica. Un successo maturato nell'ultimo tratto della tappa che ha comunque regalato grandi emozioni fin dai primi chilometri. Il più attivo di giornata è lo spagnolo Omar Fraile Matarranz (Team Dimension Data) che, sulla salita dell'Alto Alenza, prova l'impresa ma viene raggiunto a 18 chilometri dall'arrivo da un gruppetto dove si mette in luce lo svizzero Frank.



Vanificata anche la sua fuga, è il momento dello scatto dello spagnolo Moreno Fernandez (Movistar) che aggancia Frank ma non riesce a scrollarsi di dosso Yates. Ed è qui che il 24enne inglese spiazza tutti con l'allungo decisivo che gli vale la prestigiosa vittoria di tappa. Giornata di schermaglie in gara, ma di assoluta tranquillità nelle prime posizioni della classifica generale dove tutto rimane invariato: comanda Atapuma con 29" di vantaggio su Valverde e 33" su Froome. Domani è in programma la settima tappa della Vuelta, l'ultima in terra galiziana con partenza da Maceda e arrivo a Puebla de Sanaria. Il percorso prevede tre Gran premi della montagna e promette ancora spettacolo.