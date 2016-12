Vuelta 2016, 8a tappa: impresa di Lagutin, Quintana in maglia rossa

Il russo Sergey Lagutin della Katusha firma la prima vera impresa di questa Vuelta di Spagna vincendo l'ottava tappa, di 181,5 km da Villalpando alla temutissima salita di La Camperona, Valle de Sabero. Il podio odierno si completa con i francesi Domont e Quemeneur, quarto l'italiano Matteo Cattaneo. Cambia tutto in classifica generale con Nairo Quintana che conquista la maglia rossa staccando Froome negli ultimi due chilometri.

A pochi chilometri dal via scatta la fuga di giornata composta da ben 11 corridori che arriva a guadagnare oltre 10 minuti sul gruppo dei migliori: tra gli attaccanti anche Matteo Cattaneo della Lampre - Merida. I riflettori sono però tutti puntati sull'ultima difficilissima salita di giornata, la Camperona da Sabero di 8,5 chilometri con punte che arrivano a toccare il 25% di dislivello.



All'attacco dell'asperità conclusiva il gruppetto di testa ha un margine di 9 minuti sul plotone della maglia rossa. Tra i corridori in fuga si scatena la bagarre: il colombiano Jhonatan Restrepo tenta il colpo a sorpresa ma a spuntarla alla fine è il russo della Katusha Sergey Lagutin che beffa sul traguardo i francesi Axel Domont (AG2R La Mondiale) e Perrig Quemeneur (Direct Energie). Quarto un ottimo Mattia Cattaneo della Lampre - Merida.



Più indietro nel gruppo si susseguono gli scatti: Atapuma crolla fin dalle prime rampe e così il duello più interessante diventa quello tra Froome e Quintana. Negli ultimi due chilometri il colombiano lascia sul posto il vincitore dell'ultimo Tour de France e va a conquistare la maglia rossa di leader. Buona anche la prova di Contador che, nonostante la caduta di ieri, arriva coi migliori. In classifica generale Quintana comanda con 19" su Valverde e 27" su Froome. Il primo degli azzurri è Gianluca Brambilla, ottavo a +1'46".